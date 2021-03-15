Протестующий против перевода скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг водитель встретился в Москве с помощником генерального прокурора России

Сегодня, 15 марта, водителю скорой помощи Нижнего Тагила Михаилу Смольникову удалось добиться аудиенции с одним из помощников генерального прокурора России Игоря Краснова. Перед этим тагильчанин провёл одиночный пикет перед зданием генеральной прокуратуры, после чего сотрудники ведомстрва пригласили его на диалог. С кем именно общался Михаил, не уточняется, но отмечается, что заявление было зарегистрировано.

«С Красновым я не встретился, к сожалению, человек он занятой. Тем не менее я рад, что встретился с его помощником. Моё заявление зарегистрировали в Москве, и спускать его уже никто не будет. Будем надеяться на лучший результат проверки», — комментирует Михаил Смольников.