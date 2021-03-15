Протестующий против перевода скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг водитель встретился в Москве с помощником генерального прокурора России

15.03.2021 17:57
Сегодня, 15 марта, водителю скорой помощи Нижнего Тагила Михаилу Смольникову удалось добиться аудиенции с одним из помощников генерального прокурора России Игоря Краснова. Перед этим тагильчанин провёл одиночный пикет перед зданием генеральной прокуратуры, после чего сотрудники ведомстрва пригласили его на диалог. С кем именно общался Михаил, не уточняется, но отмечается, что заявление было зарегистрировано.
«С Красновым я не встретился, к сожалению, человек он занятой. Тем не менее я рад, что встретился с его помощником. Моё заявление зарегистрировали в Москве, и спускать его уже никто не будет. Будем надеяться на лучший результат проверки», — комментирует Михаил Смольников.
- ООО «РТ-Социальная сфера» (структура «Ростеха») заключило соглашение с руководством станции скорой помощи в Нижнем Тагиле о приёме в порядке перевода всех водителей и слесарей по ремонту автотранспорта в штат компании.
- 20 января, во время визита Евгения Куйвашева в Нижний Тагил, Смольников, выступающий против аутсорсинга, провёл одиночный пикет у администрации города. Тогда мужчина сумел привлечь внимание губернатора и тот пообещал провести круглый стол по этому вопросу. 28 января, так и не получив ответа от властей, Михаил сам отправился в администрацию губернатора, однако там его направили в областной Минздрав, где также не смогли ответить на вопросы.
- 12 марта водитель скорой помощи Нижнего Тагила Михаил Смольников прилетел в Москву, чтобы выйти с одиночным пикетом к зданию администрации президента России.