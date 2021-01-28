Протестующий против аутсорсинга водитель скорой Нижнего Тагила приехал на встречу с Куйвашевым. Но там его отправили в Минздрав

Водитель скорой помощи Нижнего Тагила Михаил Смольников сам поехал к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, чтобы решить вопрос о переводе врачей в частные руки. Однако глава региона направил активиста в Минздрав.

Михаил сообщил о своей поездке в Екатеринбург во время прямого эфира в группе «SOS, спасите скорую помощь». Напомним, 20 января во время визита Евгения Куйвашева в Нижний Тагил Смольников провёл одиночный пикет у администрации города. Тогда мужчина сумел привлечь внимание губернатора и тот пообещал провести круглый стол по этому вопросу. Сегодня, 28 января, не дождавшись действий от властей, активист сам отправился в администрацию губернатора.

Однако в Екатеринбурге тагильчанина направили к министру здравоохранения Свердловской области Андрею Карлову. По словам Смольникова, во время встречи ему пообещали составить трёхстороннее соглашение.