Протестующий против аутсорсинга водитель скорой Нижнего Тагила приехал на встречу с Куйвашевым. Но там его отправили в Минздрав

Водитель скорой помощи Нижнего Тагила Михаил Смольников сам поехал к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, чтобы решить вопрос о переводе врачей в частные руки. Однако глава региона направил активиста в Минздрав.
Михаил сообщил о своей поездке в Екатеринбург во время прямого эфира в группе «SOS, спасите скорую помощь». Напомним, 20 января во время визита Евгения Куйвашева в Нижний Тагил Смольников провёл одиночный пикет у администрации города. Тогда мужчина сумел привлечь внимание губернатора и тот пообещал провести круглый стол по этому вопросу. Сегодня, 28 января, не дождавшись действий от властей, активист сам отправился в администрацию губернатора.
Однако в Екатеринбурге тагильчанина направили к министру здравоохранения Свердловской области Андрею Карлову. По словам Смольникова, во время встречи ему пообещали составить трёхстороннее соглашение.
«Встреча прошла, ничего нового. Обещали трёхстороннее соглашение с водителями, которые после этого смогут работать без опаски. Также пообещали подумать над тем, чтобы хотя бы одну станцию сохранить с государственными машинами. Но с этим пока есть сомнения», — рассказал Смольников.