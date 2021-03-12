Водитель скорой помощи из Нижнего Тагила устроил одиночный пикет у здания администрации президента в Москве

Водитель скорой помощи Нижнего Тагила Михаил Смольников прилетел в Москву, чтобы выйти с одиночным пикетом к зданию администрации президента России. Тагильчанин недоволен решением передачи транспортных услуг скорой на аутсорсинг дочке «Ростеха» и требует решить этот вопрос.

Как рассказал журналисту АН «Между строк» протестующий, отправиться в столицу он решил из-за того, что губернатор Свердловской области так и не провёл обещанный круглый стол и не взялся за урегулирование вопроса. Также активист не смог выйти на контакт с министром здравоохранения региона Андреем Карловым. Не дождавшись действий от местных властей, Смольников решил привлечь внимание к проблеме на федеральном уровне.

«Эта тема дальше застряла на уровне области, дальше мы не смогли пробиться, поэтому решил поехать в Москву. Хочу обратить внимание на то, что власти бездействуют, на то, что контракт во многом не законен. Пациенты страдают, так как машины промерзают, они очень низкого качества. В автомобилях ломаются сиденья, на которых сидят пациенты и водители, они сделаны из некачественных материалов. Количество автомобилей сократилось с 38 до 33, наш предыдущий автопарк сейчас просто стоит без дела, хотя машины там очень хорошие. Эти деньги, которые они на это всё потратили, можно было направить на привлечение новых кадров, например, у нас есть неукомплектованные бригады. Можно было зарплату поднять», — говорит Михаил.

Во время акции к Михаилу подошли двое полицейских, переписали паспортные данные и предупредили о недопущении нарушений при проведении одиночного пикета.

На сегодня Смольников — единственный водитель, кто не подписал договор с компанией-аутсорсером. Тагильчанин намерен обращаться в суд от лица профсоюза, чтобы добиться справедливости.

Напомним, ООО «РТ-Социальная сфера» (структура «Ростеха») заключило соглашение с руководством станции скорой помощи в Нижнем Тагиле о приёме в порядке перевода всех водителей и слесарей по ремонту автотранспорта в штат компании. Согласно документу, в штат должны быть приняты 135 водителей.

20 января, во время визита Евгения Куйвашева в Нижний Тагил, Смольников, выступающий против аутсорсинга, провёл одиночный пикет у администрации города. Тогда мужчина сумел привлечь внимание губернатора и тот пообещал провести круглый стол по этому вопросу. 28 января, так и не получив ответа от властей, Михаил сам отправился в администрацию губернатора, однако там его направили в областной Минздрав, где также не смогли ответить на вопросы.