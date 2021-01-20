Евгений Куйвашев пообещал водителям скорой помощи Нижнего Тагила оставить их на госслужбе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал тагильским водителям скорой помощи оставить их в подчинении регионального Минздрава после перехода службы на аутсорсинг. Об этом АН «Между строк» заявил водитель неотложки Михаил Смольников после личной встречи с главой области.

«Я попросил губернатора провести круглый стол со специалистом по государственно-частному партнёрству Татьяной Валуевой, чтобы она обозначила властям все риски [для них и граждан перехода на аутсорсинг]. В свою очередь руководство региона мне пообещало, что будет работать над вопросом, чтобы водители не переходили к частнику работать, а оставались на государственной службе при ГБУЗ, но автомобили будут частные. Насколько верить этим словам, я не знаю. Всё будет известно после круглого стола. Сам губернатор пообещал, что в этом направлении тоже будет работать», — говорит активист.

Отметим, сегодня Нижний Тагил с рабочим визитом посетил Евгений Куйвашев. После оргкомитета по празднованию 300-летия Нижнего Тагила глава региона ответил на вопрос журналиста АН «Между строк» относительно перевода тагильской скорой помощи на аутсорсинг.

«Всё новое людей настораживает, особенно если людям не объясняют, для чего это делается. Пандемия показала сегодня, что необходимо расширять — и качественно, и количественно — транспортный парк карет скорой помощи. В соответствии с условиями конкурса он должен быть обновлён на 100%. Более того, есть опыт в других городах и соседнего Екатеринбурга, где часть карет скорой помощи давным-давно работает в условиях разделения транспортной услуги и услуги по оказанию медицинской помощи. Я вас уверяю: это гораздо эффективнее с точки зрения расходования средств, а в тагильском варианте это ещё и 100-процентное обновление, привлечение дополнительных средств, это качественное улучшение. Мы это делаем не для того, чтобы стало кому-то хуже, мы обязательно сделаем так, что все от этого выиграют — и водители, и врачи, и автопарк, и, самое главное, жители. Сегодня весь мир, любую развитую страну возьмите, работает именно так. И мы не придумываем велосипед, мы привлекаем дополнительные деньги, и по такому опыту уже несколько регионов работает. Мы специально взяли паузу, чтобы посмотреть, как там у них. И я вас уверяю, что это намного лучше. Я подойду к пикетчику сейчас», — заявил Куйвашев.

Сегодня стало известно, что ООО «РТ-Социальная сфера» (структура «Ростеха») заключило соглашение с руководством станции скорой помощи в Нижнем Тагиле о приёме в порядке перевода всех водителей и слесарей по ремонту автотранспорта в штат компании. Согласно документу, в штат должны быть приняты 135 водителей. В настоящее время подписаны договоры с 93% работников, сообщили «Коммерсантъ-Уралу» в компании «РТ-Социальная сфера».