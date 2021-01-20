Почти все водители скорой помощи Нижнего Тагила согласились перейти в ООО «РТ-Социальная сфера»

ООО «РТ-Социальная сфера» (структура «Ростеха») заключило соглашение с руководством станции скорой помощи в Нижнем Тагиле о приёме в порядке перевода всех водителей и слесарей по ремонту автотранспорта в штат компании. Согласно документу, в штат должны быть приняты 135 водителей. В настоящее время подписаны договоры с 93% работников, сообщили «Коммерсантъ-Уралу» в компании «РТ-Социальная сфера».

Накануне стало известно, что администрация президента РФ Владимира Путина рассмотрит обращение водителей тагильской скорой медицинской помощи, которые выступают против перевода службы на аутсорсинг.

Напомним, ранее водители скорой обратились к экс-главе Нижнего Тагила Сергею Носову и Владимиру Путину, чтобы они посодействовали в решении их проблемы с переходом на аутсорсинг. По информации СМИ, Сергей Носов связался с лидерами протеста и сообщил, что вмешиваться в дела другого региона он не имеет права, но информацию о конфликте медиков и водителей скорой с чиновниками Облздрава он передал в администрацию президента. Кроме этого, сотрудники скорой просят прокуратуру проверить действующий контракт и принять соответствующие меры прокурорского реагирования для устранения выявленных нарушений.