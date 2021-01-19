Общество

Администрация президента после жалобы водителей тагильской скорой помощи на аутсорсинг запросила дополнительные документы у региональных властей 

19.01.2021 12:24
Администрация президента после жалобы водителей тагильской скорой помощи на аутсорсинг запросила дополнительные документы у региональных властей 

Администрация президента России Владимира Путина рассмотрит обращение работников тагильской скорой помощи. Согласно ответу на обращение, который пришёл члену профсоюзной организации медицинских работников «Действие» Михаилу Смольникову, управление президента по работе с обращениями граждан запросило у свердловских властей дополнительные документы для изучения вопроса.

Напомним, ранее водители скорой медицинской помощи обратились к экс-главе Нижнего Тагила Сергею Носову и Владимиру Путину, чтобы они посодействовали в решении их проблемы с переходом на аутсорсинг. По информации СМИ, Сергей Носов связался с лидерами протеста и сообщил, что вмешиваться в дела другого региона он не имеет права, но информацию о конфликте медиков и водителей скорой с чиновниками Облздрава он передал в администрацию президента. Кроме этого, сотрудники скорой просят прокуратуру проверить действующий контракт и принять соответствующие меры прокурорского реагирования для устранения выявленных нарушений.

  • Автомобили скорой помощи Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа с февраля 2021 года на 3 года будут переданы на аутсорсинг компании «РТ-Социальная сфера», которая на треть принадлежит госкорпорации «Ростех». 
  • Цена тендера составила 651 млн 464 тысячи рублей. На эти деньги компания «РТ-Социальная сфера» обязана будет до 31 декабря 2023 года предоставить 33 (30 основных + 3 резервных) спецавтомобиля с общим объёмом 766 080 машино-часов. 
  • Персонал скорой помощи, включая медработников, крайне негативно отнёсся к предстоящим изменениям. Водители считают, что при переходе в частную компанию они потеряют в зарплате и льготах, а нагрузка, наоборот, вырастет.
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