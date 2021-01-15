Водители скорой помощи Нижнего Тагила просят экс-мэра Сергея Носова защитить их от «дочки» «Ростеха». Сам аутсорсер отказывается общаться с журналистами

Водители скорой медицинской помощи обратились к экс-главе Нижнего Тагила Сергею Носову, чтобы он посодействовал в решении их проблемы с переходом на аутсорсинг. Об этом TagilCity.ru рассказал член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников. Также медики написали письмо президенту России с просьбой об отмене передачи автопарка службы в частные руки. Кроме этого, сотрудники скорой просят прокуратуру проверить действующий контракт и принять соответствующие меры прокурорского реагирования для устранения выявленных нарушений.

Главный врач тагильской скорой помощи Сергей Безбородов не смог пояснить нашей редакции, сколько водителей уже согласились перейти к новому работодателю.

«У них есть время до 20 января. Все, кто захочет, перейдут в “РТ-Социальную сферу”», — пояснил Безбородов.

Мы попросили Сергея Безбородова дать контакты представителей «РТ-Социальная сфера». Главврач сначала согласился, но после консультации с руководством компании-аутсорсера сказал, что они не готовы общаться со СМИ.