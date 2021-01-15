Водители скорой помощи Нижнего Тагила просят экс-мэра Сергея Носова защитить их от «дочки» «Ростеха». Сам аутсорсер отказывается общаться с журналистами

Водители скорой медицинской помощи обратились к экс-главе Нижнего Тагила Сергею Носову, чтобы он посодействовал в решении их проблемы с переходом на аутсорсинг. Об этом TagilCity.ru рассказал член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников. Также медики написали письмо президенту России с просьбой об отмене передачи автопарка службы в частные руки. Кроме этого, сотрудники скорой просят прокуратуру проверить действующий контракт и принять соответствующие меры прокурорского реагирования для устранения выявленных нарушений.
Главный врач тагильской скорой помощи Сергей Безбородов не смог пояснить нашей редакции, сколько водителей уже согласились перейти к новому работодателю.
«У них есть время до 20 января. Все, кто захочет, перейдут в “РТ-Социальную сферу”», — пояснил Безбородов.
Мы попросили Сергея Безбородова дать контакты представителей «РТ-Социальная сфера». Главврач сначала согласился, но после консультации с руководством компании-аутсорсера сказал, что они не готовы общаться со СМИ.
- Автомобили скорой помощи Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа с февраля 2021 года на 3 года будут переданы на аутсорсинг компании «РТ-Социальная сфера», которая на треть принадлежит госкорпорации «Ростех».
- Цена тендера составила 651 млн 464 тысячи рублей. На эти деньги компания «РТ-Социальная сфера» обязана будет до 31 декабря 2023 года предоставить 33 (30 основных + 3 резервных) спецавтомобиля с общим объёмом 766 080 машино-часов.
- Персонал скорой помощи, включая медработников, крайне негативно отнёсся к предстоящим изменениям. Водители считают, что при переходе в частную компанию они потеряют в зарплате и льготах, а нагрузка, наоборот, вырастет.