«Не дай развалить скорую помощь». Активист встречает губернатора Куйвашева с одиночным пикетом перед мэрией Нижнего Тагила

В день приезда губернатора Евгения Куйвашева в Нижний Тагил член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников вышел с одиночным пикетом к зданию мэрии Нижнего Тагила. Позже он зашёл в холл администрации города. В руках у Смольникова плакат «Не дай развалить скорую помощь. Нет аутсорсингу». К активисту вышел начальник управления территориального развития и общественных связей Алексей Храмцов, который выслушал требование Смольникова встретиться с губернатором. Позже Евгений Куйвашев пообещал журналистам во время брифинга, что лично встретится с водителем скорой помощи и выслушает его.

Напомним, Михаил Смольников выступает против перевода парка автомобилей скорой помощи на аутсорсинг. Он и его единомышленники уже обращались с просьбой о помощи к экс-мэру Нижнего Тагила Константину Носову и писали письмо на имя президента.