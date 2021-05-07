Прославленная боксёрша из Нижнего Тагила Ирина Потеева примет участие в праймериз «Единой России»

Ирина Потеева (Серебреникова), пятикратная чемпионка России, чемпионка Европы и призёр чемпионатов Европы и мира по боксу, зарегистрировалась на праймериз «Единой России» на участие в выборах в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области.

Ирина Потеева родилась в Республике Узбекистан в городе Фергана. Мастер спорта международного класса по боксу в юности была воспитанницей спортивного клуба «Спутник». В бокс её отдал папа, когда девочке было 12 лет. Сначала тренеры не обращали на неё особого внимания, рассказывала ранее сама Ирина. Она бросала бокс, но потом снова вернулась и смогла достичь высот. Ирина привозила в Нижний Тагил награды самого высокого уровня. В 2016 году Ирина Потеева стала мамой и уже после рождения сына одержала свою первую победу на профессиональном ринге — в рамках турнира «Ратиборец».

Несколько лет назад Ирина Потеева открыла бизнес по торговле мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах в розницу.

Спортсменка не состоит ни в одной из политических партий. Избираться планирует по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21.