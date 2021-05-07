Прославленная боксёрша из Нижнего Тагила Ирина Потеева примет участие в праймериз «Единой России»

Ирина Потеева (Серебреникова), пятикратная чемпионка России, чемпионка Европы и призёр чемпионатов Европы и мира по боксу, зарегистрировалась на праймериз «Единой России» на участие в выборах в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области.
Ирина Потеева родилась в Республике Узбекистан в городе Фергана. Мастер спорта международного класса по боксу в юности была воспитанницей спортивного клуба «Спутник». В бокс её отдал папа, когда девочке было 12 лет. Сначала тренеры не обращали на неё особого внимания, рассказывала ранее сама Ирина. Она бросала бокс, но потом снова вернулась и смогла достичь высот. Ирина привозила в Нижний Тагил награды самого высокого уровня. В 2016 году Ирина Потеева стала мамой и уже после рождения сына одержала свою первую победу на профессиональном ринге — в рамках турнира «Ратиборец».
Несколько лет назад Ирина Потеева открыла бизнес по торговле мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах в розницу.
Спортсменка не состоит ни в одной из политических партий. Избираться планирует по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21.
- Предварительное голосование (так называемые праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в ЗакСО и Госдуму пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая 2021 года. Участники, набравшие наибольшее количество голосов, получат возможность избираться от «Единой России» на выборах в сентябре.
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Сотрудники муниципальных учреждений и предприятий Нижнего Тагила всё чаще делятся в соцсетях и СМИ рассказами о давлении руководства: людей настоятельно просят регистрироваться на сайте госуслуг для голосования и угрожают последствиями в случае отказа.
- Ранее о своём желании участвовать во внутрипартийных выборах в ЗакСО заявили опытные парламентарии Михаил Ершов, Вячеслав Погудин и Владимир Радаев. Конкуренцию им решили составить депутат Нижнетагильской гордумы бизнесмен Вячеслав Малых и экс-председатель гордумы Александр Маслов, ныне — заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области.
- Бывший вице-мэр Нижнего Тагила Константин Захаров зарегистрировался на праймериз «Единой России» на участие в выборах в Госдуму.