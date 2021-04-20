Малых, Маслов, Ершов, Радаев, Погудин. Изучаем список кандидатов от Нижнего Тагила на праймериз перед выборами в Заксобрание

Свердловское отделение партии «Единая Россия» в конце мая проведёт внутрипартийное голосование по отбору кандидатов в депутаты Заксобрания региона и Госдумы. Выборы состоятся в сентябре 2021 года. В этом году праймериз «Единой России» (ЕР) пройдут только в онлайн-формате.

На праймериз заявились опытные парламентарии от Нижнего Тагила Владимир Радаев (Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21, по которому в 2016 году прошёл Алексей Кушнарёв) и Вячеслав Погудин (Ленинский одномандатный избирательный округ № 20). По 20-му округу на праймериз заявился ещё один тагильчанин — директор агентства недвижимости «Албо инвест» Алексей Бова.

Намерение пройти в ЗакСО по списку Ленинской территориальной группы изъявил экс-управляющий Горнозаводским управленческим округом Михаил Ершов.

Несмотря на сильного кандидата от тагильского отделения партии, конкуренцию ему решил составить депутат Нижнетагильской гордумы бизнесмен Вячеслав Малых. Накануне на своей странице в Instagram он рассказал о причинах, которые побудили его вступить в эту борьбу.

«По-моему, те возможности, которые нам всем даёт онлайн-голосование, просто нельзя упустить. Можно повлиять на то, кого выдвинет партия, можно проголосовать "не за того" кандидата, и тебе за это ничего не будет. Есть проблемы, которые требуют решения на другом уровне. У депутата Законодательного собрания ресурс намного мощнее», — подчеркнул Вячеслав Малых.

Виды на кресло в ЗакСО имеет и экс-председатель тагильской гордумы Александр Маслов, ныне заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области. Он поборется за место в списке партии по Дзержинской территориальной группе.

По списку Тагилстроевской территориальной группы, которая традиционно закреплена за ЕВРАЗом, на праймериз заявились сразу несколько человек: главный специалист ДИТ АО «ЕВРАЗ НТМК» Евгений Черкашин, директор по правовым вопросам «Актив-медиа» Олег Герасимов и неожиданно экс-мэр Нижней Салды Елена Матвеева, ныне возглавляющая НИИМаш (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). По словам собеседника АН «Между строк» в руководстве ЕВРАЗа, именно Матвеева при поддержке компании имеет все шансы вместе с Радаевым пройти по Тагилстроевскому району в Законодательное собрание.