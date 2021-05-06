Сотрудники муниципальных учреждений Нижнего Тагила жалуются, что начальство угрозами заставляет их регистрироваться для голосования на праймериз

Чем ближе предварительное голосование (так называемые праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в ЗакСО и Госдуму, тем сильнее ощущается подготовительная работа на явку. Сотрудники муниципальных учреждений и предприятий всё чаще делятся в соцсетях и СМИ рассказами о давлении руководства: людей настоятельно просят регистрироваться на сайте госуслуг и рассказывают о последствиях отказа от участия в голосовании.

Праймериз ЕР в этом году пройдут в онлайн-режиме с 24 по 30 мая. Одновременно с этим по доброй традиции Центризбиркома пройдёт всероссийское голосование за объекты благоустройства. Жителям Нижнего Тагила будет предложено на выбор два дизайн-проекта по благоустройству Дзержинского района, а именно пешеходной территории Ленинградского проспекта.

Сотрудница одного из городских МУПов рассказала АН «Между строк», что весь коллектив, вплоть до уборщиц помещений, обязали зарегистрироваться на сайте госуслуг.

«Пожилым сотрудникам помогали с регистрацией молодые. Просят проголосовать и по проекту благоустройства. На каком-то конкретном объекте начальство не настаивает, но заранее предупреждает, что нужно будет обязательно голосовать на праймериз “Единой России”. Начальство утверждает, что потом результаты голосования будут видны. И на тех, кто отказывается принимать участие в голосовании, это скажется», — рассказала собеседница редакции.

Педагог одной из общеобразовательных школ тоже сообщает, что директор просит сотрудников зарегистрироваться на портале госуслуг. Но, по его словам, голосовать или нет — это выбор каждого.

«У нас очень хороший директор, и она старается всегда дипломатично доносить информацию. Голосовать необязательно, только попросили зарегистрироваться на портале госуслуг. Про конкретные фамилии речи тоже не шло. Да мы и толком не знаем, кто они такие», — рассказал преподаватель.

Стало известно и о системе поощрений для волонтёров, которые помогают в предвыборной кампании. Так, добровольцам обещают денежное вознаграждение за большее число зарегистрированных избирателей.

Опрошенные нами сотрудники учреждений культуры на условиях анонимности рассказали, что голосование обязательно для всех работников. Их настоятельно просят проголосовать за конкретных кандидатов: экс-управляющего Горнозаводским управленческим округом Михаила Ершова и депутата ЗакСО Вячеслава Погудина. И предупреждают, что результат будет виден.

Ведётся подготовка электората и на тагильских предприятиях. Некоторые коллективы утверждают, что их ни о чём не просили. Другие говорят, что добровольно-принудительно они будут голосовать за «своего» кандидата.

Вся информация о предварительном голосовании и его участниках есть на официальном сайте «Единой России». На сайте размещены списки по регионам, где можно найти всех претендентов.

Ранее о своём желании участвовать во внутрипартийных выборах в ЗакСО заявили опытные парламентарии Михаил Ершов, Вячеслав Погудин и Владимир Радаев. Конкуренцию им решили составить депутат Нижнетагильской гордумы бизнесмен Вячеслав Малых и экс-председатель гордумы Александр Маслов, ныне — заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области.

Бывший вице-мэр Нижнего Тагила Константин Захаров зарегистрировался на праймериз «Единой России» на участие в выборах в Госдуму.