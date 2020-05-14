Происшествия

Пропавшая 11 мая в Нижнем Тагиле 35-летняя женщина нашлась

14.05.2020 11:42
Пропавшая 11 мая в Нижнем Тагиле 35-летняя женщина нашлась

35-летняя Татьяна Хамидуллина, которая пропала в Нижнем Тагиле 11 мая, вернулась домой накануне вечером. Женщина рассказала, что всё это время находилась в районе Выи у подруги, с которой познакомилась недавно. 

«В то время, когда сотрудники полиции и волонтёры поискового отряда проводили все необходимые мероприятия по розыску без вести пропавшей, та, как выяснилось, приятно проводила время», — сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». 

Напомним, женщина две недели назад приехала в гости к своему брату из другого города. Он пояснил, что его сестра ушла из дома в 10:30, документы и сотовый телефон она с собой не взяла.

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