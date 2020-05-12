В Нижнем Тагиле пропала 35-летняя женщина, которая приехала в гости из другого города

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 35-летнюю Татьяну Хамидуллину, которая утром 11 мая ушла из дома по адресу улица Космонавтов, 10, с тех пор её местонахождение неизвестно. Женщина две недели назад приехала в гости к своему брату из другого города.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», с заявлением в полицию обратился родственник Татьяны. Он пояснил, что его сестра ушла из дома в 10:30, документы и сотовый телефон она с собой не взяла.

Приметы Татьяны Хамидуллиной: на вид 30–35 лет, рост около 165 см, волосы русые, длина волос до лопаток, чёлка, лицо овальное, глаза тёмные. В день пропажи на ней был спортивный костюм и кроссовки чёрного цвета. На спортивной кофте изображён рисунок в виде короны из страз.

Полиция просит всех, кто, возможно, видел эту женщину, позвонить дежурную часть ОП № 16 по телефону: 8 (3435) 97-64-02, в группу розыска: 8 (3435) 97-64-78 или на линию 02.