Прокурор Свердловской области получил строгий выговор от генпрокурора

Генеральный прокурор России Роман Краснов объявил строгий выговор прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову, со ссылкой на приказ главы ведомства пишет Ura.ru.

Руководитель региональной прокуратуры наказан за слабое использование системы правовой статистики (ГАС ПС).

«В Свердловской области в ходе исполнения поручения Генеральной прокуратуры РФ от 07.07.2020 выявлено более 70 тысяч фактов непредоставления статистических карточек и отсутствие регистрации более 20 тысяч сообщений о преступлениях. <…> Охлопковым С. А. не обеспечен надлежащий контроль за достоверностью и своевременностью предоставления статистической информации в систему. <…> Допущены серьёзные просчёты в организации деятельности подчинённых работников по обеспечению полноты и качества первичной информации, предоставляемой в ГАС ПС», — отмечается в подписанном генпрокурором приказе.

Официальный представитель свердловской прокуратуры не подтвердил и не опроверг подлинность документа. Как следует из приказа, аналогичные нарушения допустил прокурор Новосибирской области Яков Хорошев, однако из-за того, что чиновник находится на больничном, решение о санкции не принято.