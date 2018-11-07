Прокуратуру попросили проверить расходы в департаменте Ольги Глацких

Депутат областного Заксобрания Александр Коркин попросил прокурора региона Сергея Охлопкова проверить расход бюджетных средств департамента молодёжной политики региона в 2017 и 2018 годах, пишет Znak.com. Заявление он опубликовал на странице в соцсети Facebook.

«У меня как у депутата Законодательного собрания возникли сомнения в правильности и целесообразности распределения бюджетных средств внутри департамента, выделяемых в рамках бюджета на молодёжную политику», — написал Коркин в обращении.

Напомним, глава департамента молодёжной политики Ольга Глацких 5 ноября во время встречи с молодёжью Кировграда заявила, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно, а должны родители», поскольку оно «не просило родителей рожать». Заявление Глацких вызвало бурную реакцию СМИ и общественности. В частности, некорректным его назвали губернатор Евгений Куйвашев и представители Росмолодёжи. На время служебной проверки Глацких была отстранена от должности.