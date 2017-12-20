Прокуратура требует от мэрии Нижнего Тагила погасить долги перед подрядчиками

Прокуратура Ленинского района попросила чиновников и депутатов Нижнего Тагила предусмотреть в бюджете города на 2018 год средства, необходимые для погашения кредиторской задолженности. К концу 2017 года администрация вновь накопила долги перед подрядчиками. По словам старшего помощника прокурора Ленинского района Юлии Макаренко, на 1 декабря этого года только просроченная задолженность заказчиков по оплате муниципальных контрактов составляет более 330 миллионов рублей.

«Общая сумма кредиторской задолженности по муниципальным контрактам — свыше 560 миллионов рублей, по исполненным муниципальным контрактам — свыше 120 миллионов рублей. Неисполнение обязательств влечёт нарушение прав субъектов предпринимательской деятельности, которые несут убытки, не могут оплатить налоги или выплатить заработную плату сотрудникам», — сообщила Юлия Макаренко.

В бюджете на 2018 год предусмотрено 39 миллионов рублей на погашение кредиторской задолженности, и этих средств, по мнению Счётной палаты, крайне недостаточно.

«На сегодняшний день у нас есть задолженность по контрактам в рамках поставки ресурсов. Это “Горэнерго” (59 миллионов рублей), “Тагилтеплосбыт” (26 миллионов) и “Тагилэнерго” (5,9 миллиона). До конца года сумма ещё уменьшится на 20 с небольшим миллионов. Есть ещё 389 миллионов рублей, здесь речь идёт об учтённых актах выполненных работ по программе “Светлый город”. И 47 миллионов — задолженность перед “Тагилдорстроем”. В процессе исполнения бюджета в 2018 году при очередных корректировках будут вноситься дополнительные ассигнования на погашение кредиторской задолженности», — рассказала замглавы администрации по финансово-экономической политике Евгения Черемных, добавив, что на погашение кредиторской задолженности планируется направлять экономию, которая будет поступать от аукционов, разыгранных на электронных площадках.

Сегодня на комиссии также была рассмотрена первая корректировка проекта бюджета на 2018 год, который должны принять завтра, 21 декабря, депутаты Нижнетагильской гордумы. Финансовое управление администрации города увеличило доходную и расходную части на 142,7 миллиона рублей. Предполагается, что 27,1 миллиона рублей поступят от налога на имущество физических лиц, 112,8 миллиона рублей — от приватизации муниципального имущества. Большую часть средств направят на строительство и обслуживание объектов наружного освещения. После внесения корректировки общий объём прогнозируемых доходов в следующем году составит 10,66 миллиарда рублей, расходов — 10,98 миллиарда, дефицит — 313 миллионов рублей.

Напомним, в начале 2017 года финансовой ситуацией в Нижнем Тагиле, в том числе полумиллиардным долгом мэрии перед предпринимателями, заинтересовалась областная прокуратура. Позже генпрокурор РФ Юрий Чайка созвал в резиденции полпреда президента в УрФО Игоря Холманских в Екатеринбурге расширенное совещание по теме защиты прав предпринимателей, в том числе невыплат по контрактам подрядчикам за выполненные работы, с участием самых злостных должников. Тагильская мэрия сразу начала гасить долги перед подрядчиками. Накануне совещания чиновники убедили НТГД утвердить корректировку бюджета, направленную на увеличение доходов и расходов города в 2017 году на 837 миллионов рублей