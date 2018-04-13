Прокуратура попросила арестовать командира тушившего «Зимнюю вишню» пожарного звена на два месяца

13.04.2018 11:55

Прокуратура Кемеровской области в суде охарактеризовала действия начальника пожарного караула Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня», как непрофессиональные, а также сообщила о шести вынесенных ему выговорах за нарушения, пишет «Интерфакс». Сторона обвинения попросила суд арестовать пожарного на два месяца, до 11 июня.

«После получения сигнала о пожаре Генин получил план "Зимней вишни", имел схемы каждого этажа. Согласно уставу, спасение людей на пожаре осуществляется в кратчайшие сроки, но Генин проигнорировал сведения очевидца о нахождении в кинозале людей», сказал представитель прокуратуры.

По данным следствия, Генин, получив от охранника ТЦ информацию об очаге пожара, направил туда звено газодымозащитной службы, несмотря на то, что таких задач перед ним не ставилось — средств пожаротушения у них при себе не было.

«Звеном было утрачено время, которое могло быть потрачено на спасение людей. При этом Генин знал о нахождении в зале детей», отметил прокурор.

Также в суде показали запись с камер наблюдения, где видно, как Генин с коллегами прибывают на служебном автомобиле к ТЦ, к ним подбегает очевидец, берёт пожарного за руку и спешно ведёт его в здание. Там он руками показывает направление к лестнице, ведущей к кинозалу с заблокированными людьми. В это время к пожарным подходит охранник, сообщает о местонахождении очага и уводит их за собой, оставив очевидца в одиночестве.

В свою очередь адвокат Генина, выступая в суде, попросил не арестовывать пожарного, так как его подзащитный воевал в Чечне, что стало причиной нарушений в психике, плохого сна и нервозности.

«МЧС также просит не брать Генина под стражу в связи с его положительной характеристикой и психическим состоянием», сказал адвокат.

Сам Генин, выступая в суде, сообщил, что план здания он получил перед выездом на пожар, а по прибытию, спустя семь минут, бумаги у него забрали.

«Мы изучали план здания ТЦ в 2016 году, но таких объектов у нас 80. Я сожалею, что у людей столько горя, но не думаю, что стоит всех "топить", чтобы вам полегчало», сказал Генин.

Ранее сообщалось, что Генину предъявили обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, начальник пожарного караула, прибыв на тушение пожара в торговом центре «Зимняя вишня», проигнорировал полученную от очевидца информацию о кратчайшем пути к заблокированным в кинозале людям. В результате халатных действий Генина, как полагает следствие, погибли не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на четвёртом этаже в кинозале № 2 ТЦ «Зимняя вишня».

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

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