Прокуратура попросила арестовать командира тушившего «Зимнюю вишню» пожарного звена на два месяца

Прокуратура Кемеровской области в суде охарактеризовала действия начальника пожарного караула Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня», как непрофессиональные, а также сообщила о шести вынесенных ему выговорах за нарушения, пишет «Интерфакс». Сторона обвинения попросила суд арестовать пожарного на два месяца, до 11 июня.

«После получения сигнала о пожаре Генин получил план "Зимней вишни", имел схемы каждого этажа. Согласно уставу, спасение людей на пожаре осуществляется в кратчайшие сроки, но Генин проигнорировал сведения очевидца о нахождении в кинозале людей», — сказал представитель прокуратуры.

По данным следствия, Генин, получив от охранника ТЦ информацию об очаге пожара, направил туда звено газодымозащитной службы, несмотря на то, что таких задач перед ним не ставилось — средств пожаротушения у них при себе не было.

«Звеном было утрачено время, которое могло быть потрачено на спасение людей. При этом Генин знал о нахождении в зале детей», — отметил прокурор.

Также в суде показали запись с камер наблюдения, где видно, как Генин с коллегами прибывают на служебном автомобиле к ТЦ, к ним подбегает очевидец, берёт пожарного за руку и спешно ведёт его в здание. Там он руками показывает направление к лестнице, ведущей к кинозалу с заблокированными людьми. В это время к пожарным подходит охранник, сообщает о местонахождении очага и уводит их за собой, оставив очевидца в одиночестве.

В свою очередь адвокат Генина, выступая в суде, попросил не арестовывать пожарного, так как его подзащитный воевал в Чечне, что стало причиной нарушений в психике, плохого сна и нервозности.

«МЧС также просит не брать Генина под стражу в связи с его положительной характеристикой и психическим состоянием», — сказал адвокат.

Сам Генин, выступая в суде, сообщил, что план здания он получил перед выездом на пожар, а по прибытию, спустя семь минут, бумаги у него забрали.

«Мы изучали план здания ТЦ в 2016 году, но таких объектов у нас 80. Я сожалею, что у людей столько горя, но не думаю, что стоит всех "топить", чтобы вам полегчало», — сказал Генин.

Ранее сообщалось, что Генину предъявили обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, начальник пожарного караула, прибыв на тушение пожара в торговом центре «Зимняя вишня», проигнорировал полученную от очевидца информацию о кратчайшем пути к заблокированным в кинозале людям. В результате халатных действий Генина, как полагает следствие, погибли не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на четвёртом этаже в кинозале № 2 ТЦ «Зимняя вишня».

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.