Проектировать мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле за 209 млн рублей будет московская компания Бикова и Боброва

Проектированием мусоросортировочного завода, снегоплавильной станции и нового полигона для отходов в Нижнем Тагиле займётся московская компания ООО «ИТЭ-Проект». Она стала единственным участником торгов, чья документация соответствовала всем необходимым требованиям, поэтому и была признана победителем конкурсной комиссией, говорится на сайте госзакупок. В конкурсе также приняли участие УрФУ им. первого президента России Н. Б. Ельцина и ОАО «Челябинский институт по проектированию заводов тяжёлого, энергетического и транспортного машиностроения». «Облкоммунэнерго», с которым администрация города заключила концессионное соглашение по строительству мусоросортировочного комплекса в 2018 году, заплатит «ИТЭ-Проекту» 209 млн рублей (без НДС). Московская компания займётся созданием проекта, разработкой технического задания и инженерными изысканиями на тех территориях, где будут возведены новые объекты. Кроме того, «ИТЭ-Проект» должен будет разработать процесс сортировки полезных твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и фракций, которые не подлежат дальнейшему использованию.

Группа компаний «Интертехэлектро», по данным СБИС, входит в бизнес-структуры тюменских бизнесменов Артёма Бикова и Алексея Боброва. Учредитель ООО «ИТЭ-Проект» — АО «Интертехэлектро», которое в свою очередь аффилировано с ООО «Интертехэлектро — Новая генерация», учреждённым Артёмом Биковым. Один из владельцев АО «Интертехэлектро» — ООО «Автотрансбюро», где учредителем является Алексей Бобров. Кроме того, возглавляющий «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов ранее работал заместителем гендиректора по развитию энергетического комплекса ЗАО «Интертехэлектро».

АО «Облкоммунэнерго» образовалось после слияния ПАО «Облкоммунэнерго» с ПАО «Облкоммунэнерго-инвест». 25% плюс одна акция компании владеют областные власти. 75% минус одна акция «Облкоммунэнерго» через ПАО «СУЭНКО» и «Корпорацию СТС» контролируют бизнесмены Алексей Бобров и Артём Биков.

Напомним, основные объекты концессии — новый полигон и мусоросортировочный комплекс, которые планируется разместить рядом с существующим Кушвинским полигоном. Их производительность составит не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, срок эксплуатации — не менее 25 лет. Полигон будет содержать участок складирования, канаву для стоков, ограждение, зелёную и хозяйственную зоны, площадку для складирования грунта, подъездную дорогу. Застройка должна начаться в этом году после прохождения госэкспертизы. Ввод полигона и мусоросортировочного комплекса в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2020 года.

«Облкоммунэнерго» также обязуется провести реконструкцию и последующую рекультивацию двух существующих городских полигонов общей площадью 20 га. На окраине Кирпичного посёлка появится снегоплавильная установка, работающая на газовом топливе. Станция должна начать работать в 2021 году. Правда, до конца ещё не ясно, получит ли Нижний Тагил субсидирование, необходимое для строительства указанных выше объектов.

Концессия рассчитана на 29 лет. Инвесторы планируют вложить в проект более 4 млрд рублей, а заработать в итоге на сборе, транспортировке и утилизации отходов около 23 млрд рублей. Жителям же Нижнего Тагила на протяжении нескольких лет придётся платить за строительство мусоросортировочного комплекса и полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов в Краснотурьинске.