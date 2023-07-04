Проектированием нового моста через реку Кушву в Нижнем Тагиле займётся компания из Екатеринбурга

В Нижнем Тагиле определился подрядчик на проектирование моста на улице Красногвардейской через реку Кушву. Контракт заключили с екатеринбургской компанией «Маскот», которая предложила за свои услуги 4 млн 758 тысяч рублей, снизив стоимость работ от первоначально объявленной на 5%. Всего за победу на торгах боролись три претендента.

Напомним, мост будет возведён на месте автодороги, которая держится сейчас фактически на одной трубе.

Согласно техническому заданию, длина моста составит 49 метров, ширина — 22 метра, на объекте будут располагаться две полосы для движения автомобилей. Рядом обустроят тротуары шириной 3 метра. Также мост планируют украсить световыми элементами в виде звёзд и малыми архитектурными формами в виде соболя и ящерицы на мяче.