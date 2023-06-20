В Нижнем Тагиле на улице Красногвардейской взамен старого моста через реку Кушву построят новый  

Администрация Нижнего Тагила разместила на сайте госзакупок тендер на создание проекта моста на улице Красногвардейской через реку Кушву. Проект будут реализовывать на средства из местного бюджета по муниципальной программе «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города до 2024 года».

Начальная стоимость контракта на создание проекта моста оценивается чуть более чем в 5 млн рублей. При этом в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», которая выступает заказчиком, рассчитывают, что стоимость проекта на момент выполнения работ может повыситься согласно прогнозной инфляции.

Мост на месте автодороги по улице Красногвардейской необходим для восстановления функционирования нормального водотока и для исключения подтопления жилых домов и размыва дамбы, а также для обеспечения безопасной эксплуатации автомобильной дороги.

«Мост будет возведён на месте самой автодороги, которая держится сейчас фактически на одной трубе. Компания ООО “Маскот”, которая проводила обследование дороги, выявила проблемы, и теперь мы ищем компанию для разработки проекта», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

Длина моста составит 49 метров, ширина — 22 метра, на объекте будут располагаться две полосы для движения автомобилей, а ширина тротуара составит 3 метра. Выполнить работы потенциальный подрядчик должен будет в течение трёх месяцев с момента заключения контракта.

Согласно техническому заданию, мост планируют украсить световыми элементами в виде звёзд и малыми архитектурными формами в виде соболя и ящерицы на мяче. Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе — 27 июня.