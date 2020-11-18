Президент Владимир Путин поручил оплачивать студентам-медикам работу с коронавирусными пациентами

Президент России Владимир Путин поручил ввести выплаты студентам-медикам, работающим с пациентами с COVD-19. О таком решении он заявил по итогам совещания по ситуации с коронавирусом в стране с членами правительства.

Глава государства предложил выплачивать студентам вузов по 10 тысяч рублей в месяц, а учащимся медицинских училищ — по 7 тысяч рублей.

«Я предлагаю предусмотреть дополнительную выплату на период до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным», — процитировал Путина «Коммерсантъ».

Владимир Путин на совещании также отметил, что считает долгим норматив 48 часов, необходимый для проявления теста на коронавирус. По его словам, за это время заражённый успеет передать вирус коллегам и родственникам.