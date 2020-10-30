Минздрав Свердловской области направит 20 ординаторов в Нижний Тагил на борьбу с коронавирусом

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов направил письмо в Уральский государственный медицинский университет с просьбой мобилизовать почти 400 ординаторов для борьбы с коронавирусом в ковидных госпиталях. 20 из них планируют направить в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила, пишет Ura.ru.

По информации издания, на борьбу с коронавирусом могут отправиться студенты, которые получают образование по договорам о целевом обучении от муниципалитетов. Всего планируется направить 372 ординатора: 261 для больниц со взрослыми пациентами и 111 для детских больниц. В письме на имя ректора УГМУ министр просит составить список всех студентов, готовых к работе в больнице.

На сайте университета также указано, что сегодня более 800 студентов, 295 ординаторов и 177 научно-педагогических работников УГМУ уже работают в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи в Свердловской области. Некоторые — в ковидных госпиталях.

В пресс-службе областного Минздрава АН «Между строк» подтвердили информацию с пометкой, что просьба не несёт требовательного характера.