Правоохранители начали обыски в здании представительства «Роснефти» в Хабаровске

В здании представительства «Роснефти» в Дальневосточном федеральном округе в Хабаровске проходят обыски, со ссылкой на близкий к следствию источник пишет РИА Новости.

По его данным, обыски проводятся в рамках дела о мошенничестве. Собеседник не уточнил, задержан ли руководитель филиала Геннадий Кондратов и есть ли у него уже какой-то статус. На сайте «Роснефти» указано, что расположенное в Хабаровске представительство компании в Дальневосточном федеральном округе находится в стадии ликвидации.

Ранее сообщалось, что обыски также проводятся в правительстве Хабаровского края - в частности, следственные действия проходили в кабинете зампреда правительства края по вопросам безопасности Владимира Хлапова. Кроме того, в Москве сегодня был задержан экс-полпред в ДФО, экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. По информации источника, обыски также проводятся в рамках дела о мошенничестве.

Обыски проходят в рамках уголовного дела о многомиллионных хищениях в лесной отрасли. Ранее по этому делу были арестованы бывший первый заместитель правительства Василий Шихалев, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, также был арестован второй фигурант — крупный лесопромышленник региона Александр Пудовкин. По данным прокуратуры, с октября 2013 по сентябрь 2018 года Шихалев, отвечавший за приоритетные нацпроекты в лесном хозяйстве, оказал протекцию одной из организаций Пудовкина.