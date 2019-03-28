ТАСС: В правительстве Хабаровского края идут обыски

Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании правительства Хабаровского края, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС. С чем связаны обыски, собеседник не уточнил. Он добавил, что в здании также работают сотрудники Следственного комитета.

В правительстве Хабаровского края, в УФСБ России по Хабаровскому краю информацию не прокомментировали.

Неделю назад в правительстве Хабаровского края уже проводились обыски, позднее было возбуждено уголовное дело о хищении более 1 млрд рублей против бывшего чиновника правительства региона, курировавшего лесную отрасль. Дело было возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество в мошенничестве»).