В Москве задержали экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве, он проходит фигурантом по делу о злоупотреблениях при лесозаготовках, со ссылкой на источник пишет «Интерфакс».

Задержание Ишаева и обыски в Хабаровске проводятся в рамках одного уголовного дела, отметил источник.

Напомним, сегодня утром сотрудники ФСБ пришли с обысками в администрацию Хабаровского края. В частности, следственные действия идут в кабинете заместителя председателя правительства по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова.