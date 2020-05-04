Правительство выделило 10 млрд рублей на проекты по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 10 млрд рублей на субсидии Российскому фонду технологического развития для стимулирования промышленности, пишет «Коммерсантъ».

Средства пойдут на выдачу займов не менее 20 проектам, чтобы поддержать производство лекарств и медицинских изделий, а также их закупку за рубежом. Кроме того, правительство также выделит 5 млрд рублей на субсидии для поддержки проектов, направленных, в частности, на разработку и внедрение перспективных технологий в промышленности. Помощь получат не менее 12 проектов.

Напомним, 30 апреля Михаил Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса: в частности, 15 млрд выделят Фонду развития промышленности, ещё 2 млрд рублей — микрофинансовым организациям.

Напомним, сам Мишустин также заразился коронавирусом, об этом стало известно 30 апреля.

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