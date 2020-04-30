Дополнительные средства застрявшим за рубежом и 2 млрд рублей микрофинансовым организациям: Мишустин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, сообщается на сайте правительства.

В списке новых мер — выделение дополнительных средств застрявшим за рубежом россиянам (на оплату временного жилья, питания, продление виз и других документов); 12 млрд рублей власти выделят на поддержку застройщиков, ещё 30 млрд рублей — на решение проблем обманутых дольщиков; 15 млрд рублей — Фонду развития промышленности. Будет оказано содействие малым и средним предприятиям в получении льготных микрозаймов, а также в реструктуризации долгов; предусмотрено выделение 577 млн рублей частным медицинским организациям для оказания помощи пожилым людям (речь идёт о пилотном проекте в девяти регионах); выделение 2 млрд рублей на пополнение резервов микрофинансовых организаций.

По словам Мишустина, к настоящему моменту правительственная комиссия утвердила отраслевые списки из 1,1 тысячи системообразующих предприятий, которым будут помогать в первую очередь.

За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавируса в 85 регионах, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».