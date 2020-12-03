Правительство утвердило выплаты студентам-медикам за работу во время пандемии

Студенты медицинских вузов получат по 10 тысяч рублей за ноябрь и декабрь, а учащиеся медколледжей — по 7 тысяч. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин поручил ввести выплаты в размере 7 и 10 тысяч рублей студентам-медикам, обучающимся в вузе и задействованным для помощи в лечении коронавирусных больных. Ранее сами практиканты отмечали, что работать самостоятельно им не разрешено, а во время наблюдения за работой медиков они подвергаются опасности заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Я предлагаю предусмотреть дополнительную выплату на период до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным», — процитировал Путина «Коммерсантъ».

До конца года выплаты получат все будущие медики, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практики участвуют в оказании помощи больным с коронавирусом.

Уже весной студентов медицинских вузов стали привлекать на работу в городских больницах из-за роста числа заражённых короновирусной инфекцией.