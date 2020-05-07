Правительство отказалось исключать старейший роддом на Урале из списка возможных клиник для больных коронавирусом

Правительство РФ отказалось исключать Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) из списка возможных клиник для больных коронавирусом, несмотря на просьбы пациентов и персонала, а также губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Старейший роддом на Урале по-прежнему могут перепрофилировать под лечение пациентов с COVID-19.

«Мы обратились к федеральным властям с просьбой исключить НИИ из списка медучреждений, где потенциально могут быть развёрнуты койки для больных коронавирусом. Формально институт в этом списке остался. Но количество коек в нём для потенциального перепрофилирования значительно снижено: с 300 до 70. А это значит, что если институт и начнут на время перепрофилировать, то лишь в крайнем случае и совершенно точно без ущерба для оказания высококвалифицированной медпомощи беременным и новорождённым», — цитирует Е1.ru Куйвашева.

Глава региона также рассказал, что в Свердловской области наращиваются коечные мощности, чтобы была возможность предложить другие варианты для госпитализации пациентов с коронавирусом, а НИИ ОММ не трогать. В том числе 50 реанимационных коек будут развёрнуты на площадке МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО».

«Сегодня система здравоохранения готова к неблагоприятному развитию ситуации, мы мобилизационную работу не останавливаем, поэтому на данном этапе я не вижу необходимости во включении в эту работу НИИ ОММ. При этом нужно, конечно, понимать, что правительство России проделало огромную работу по ревизии и подготовке своих медучреждений на случай негативного сценария. И цель таких действий, в том числе по формированию списков потенциальных площадок для развёртывания коек, у всех общая — сберечь здоровье и жизни людей», — заключил губернатор.

Напомним, в конце апреля премьер-министр Михаил Мишустин включил НИИ ОММ в список федеральных медицинских учреждений правительства, которые предлагается перепрофилировать под пациентов с коронавирусной инфекцией. В новом статусе медучреждение должно было начать действовать с 1 мая.

После этого на сайте Change.org появилась петиция врачей и пациентов НИИ с требованием отменить это решение. В ней говорится, что сейчас в НИИ ОММ находятся 182 женщины из разных городов РФ, из них у 108 беременных есть различные факторы высокого перинатального риска: 46 — в сроке недоношенной беременности, 80 — с сахарным диабетом, 12 — с многоплодной беременностью. Больше половины из лежащих в НИИ должны в ближайшее время родить. На данный момент петицию подписали более 64 тысяч человек. Кроме того, с персональной просьбой исключить институт из списка перепрофилируемых медицинских учреждений к премьер-министру обратился губернатор Евгений Куйвашев.

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