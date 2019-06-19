Правительство объяснило скачок цен на бензин в регионах

В мае автомобильный бензин в России подорожал на 17,5%, за это же время стоимость сырой нефти выросла на 4,5%, со ссылкой на данные Росстата пишет «Интерфакс». В правительстве назвали такой скачок цен на бензин закономерным.

За первую неделю июня — с 3 по 9 июня — цены на бензин в России в среднем выросли на 0,3%. Подорожание топлива произошло в 58 регионах страны, констатировал Росстат. В правительстве объяснили рост цен на бензин тем, что «происходит восстановление оптовых цен на уровень, близкий к экспортной альтернативе».

«Такая ситуация [c ростом цен] сложилась в связи с избыточным предложением бензина на рынке в момент низкого спроса и привела к резкому росту доходности мелкого опта и розницы. Сейчас происходит восстановление оптовых цен на уровень, близкий к экспортной альтернативе», — заявили в кабмине.

В правительстве подчеркнули, что сейчас биржевая цена на бензин на 7% ниже, чем год назад, при этом рост розничной стоимости топлива соответствует параметрам заключённых в ноябре 2018 года соглашений: так, с начала года стоимость бензина повысилась на 2,3% в среднем по России, утверждают власти. В ряде регионов, например в Сибирском федеральном округе, цены выросли за счёт компенсации роста НДС, который не произошёл в январе.

Между тем, по данным Независимого топливного союза, с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на бирже в среднем выросли на 20%.

На этой неделе СМИ сообщали, что существенный рост цен произошёл на АЗС в Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях. Также автомобилисты жалуются на дорогой бензин в Казани, Петрозаводске, Омске и на Сахалине. Происходит это на фоне действующего между правительством и нефтяниками соглашения о заморозке цен на автомобильное топливо. По информации граждан, самый значительный рост цен отмечен в Туве, где в мае литр АИ-95 подорожал почти на три рубля — с 41,58 до 44,32 рубля, цены на АИ-92 выросли с 39,58 до 41,86 рубля. Также рекордно подорожал бензин в Петрозаводске. 10 июня в карельской столице бензин марки АИ-92 в среднем стоил 41 рубль 71 копейку за литр. Ранее самая высокая цена была зафиксирована только в октябре 2018 года — тогда стоимость составляла 41 рубль 40 копеек.