В Свердловской области зафиксирован новый скачок цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба зафиксировала в Свердловской области новый скачок цен на бензин, пишет Znak.com.

По данным ФАС, с 27 мая по 6 июня бензин марки АИ-92 вырос на 69 копеек — с 41,29 рубля до 41,98 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 вырос на 5 копеек — с 44,20 рубля до 44,25 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 23 копейки — с 45,33 рубля до 45,56 рубля за литр. Стоимость сжиженного газа осталась прежней — 20,54 рубля за литр.

Отмечается, что в реальности цены на заправках ещё выше: так, на сети «Газпром нефть» в Екатеринбурге бензин АИ-92 продают за 41,60 рубля за литр, АИ-95 — за 44,20 рубля, АИ-95 G-Drive — за 45,60 рубля, АИ-98/100 — за 51,30 рубля, солярку — за 46,40 рубля. На сети «Лукойл» АИ-92 стоит 42,69 рубля, АИ-95 — 46,20 рубля, АИ-100 — 52,01 рубля, ДТ — 45,96 рубля.

До 1 июля текущего года в России действует мораторий на повышение цен на автомобильное топливо, который ввели после скачкообразного роста цен на бензин и дизтопливо весной и летом 2018 года.

Судя по заявлению, которое сделал накануне на Петербургском международном экономическом форуме министр энергетики РФ Александр Новак, несмотря на заморозку, топливо в стране будет дорожать, но в пределах инфляции.