Прах Владислава Тетюхина захоронят на Ваганьковском кладбище в Москве

Урну с прахом уральского миллиардера и мецената Владислава Тетюхина захоронят в Москве на Ваганьковском кладбище, пишут «Вечерние ведомости». Дата погребения не уточняется, кремация тела Тетюхина прошла в Москве на этой неделе.

Напомним, Владислав Тетюхин скончался 11 апреля в Нижнем Тагиле на 87-м году жизни после продолжительной болезни. За несколько дней до смерти, 9 апреля, появилась информация, что Владислав Валентинович вторую неделю находится в реанимации.

Почти всё состояние совладелец титановой корпорации «ВСМПО-АВИСМА» потратил на создание в Нижнем Тагиле уникального медицинского комплекса, вложив в УКЛРЦ около 3,2 млрд рублей.

В 2007 году ему было присвоено звание почётного гражданина Свердловской области, он также является почётным гражданином Верхней Салды и Нижнего Тагила. Дума Верхней Салды планирует увековечить память о бывшем директоре ВСПМО, назвав в честь него площадь в центральной части города, рядом с авиаметаллургическим техникумом. Ранее главу Свердловской области попросили присвоить имя Владислава Тетюхина его детищу — Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру.