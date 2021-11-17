Появилось видео задержания 17-летнего продавца самодельного оружия в Нижнем Тагиле

В Сети появилось видео момента задержания 17-летнего жителя Нижнего Тагила, который пытался продать самодельный пистолет. На снятых кадрах видно, как сотрудники ФСБ на крыльце ТЦ «Райт» на улице Садовой скрутили парня и затем отвели его в автомобиль. Кроме этого, на видеоряде показана квартира тагильчанина, где он обустроил цех по производству огнестрельного оружия.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали за продажу самодельного пистолета 17-летнего подростка. Как сообщил АН «Между строк» источник в силовых структурах, молодой человек самостоятельно изготавливал оружие и искал, кому продать его.

Сейчас на подростка заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ «Незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.