В Нижнем Тагиле за продажу самодельного пистолета задержали 17-летнего подростка

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали за продажу самодельного пистолета 17-летнего подростка. Как сообщил АН «Между строк» источник в силовых структурах, молодой человек сам изготавливал оружие и искал, кому продать его.

«Парень — самоучка, сам всё делал. Сам искал, кому продавать. Заказал ещё несколько заготовок для изготовления партии. Целая комбинация была, на ней-то его и взяли», — рассказывает собеседник издания.

Сейчас на подростка заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ «Незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области от комментарием отказались.