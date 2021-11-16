«Поток пациентов не снижается». В ГБ № 1 Нижнего Тагила в оперблоке будут размещать больных ковидом 

В приёмный покой ГБ № 1 на Вагонке ежедневно обращается 140 человек с подозрением на пневмонию и COVID-19. Из-за дефицита коек руководство медучреждения рассматривает вопрос о размещении больных в оперблоке.

«В настоящий момент число обращений в приёмное отделение стационара ГБ № 1 составляет около 140 за сутки. Госпитализация пациентов производится согласно организованных койко-мест. Ввиду сохраняющейся эпидемиологической ситуации и неснижающегося потока пациентов учреждением прорабатываются разные варианты создания резерва коечного фонда, в том числе на площадях оперблока», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГБ № 1.

Ситуация с коронавирусом в Нижнем Тагиле остаётся напряжённой. 15 ноября в нашем городе зафиксирован новый рекорд по числу заболевших: у 172 горожан подтверждён диагноз «коронавирус».

Медики ГБ № 1 напоминают, что остановить распространение COVID-19 поможет массовая вакцинация.

Привиться от опасной инфекции можно во всех поликлиниках Нижнего Тагила, а также в мобильных пунктах вакцинации в городских ТЦ. С графиком их работы можно ознакомиться здесь.