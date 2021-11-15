В Нижнем Тагиле открывается второй за неделю пункт вакцинации от COVID-19

Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в торговом центре «Мегамарт» на улице Фрунзе, 13. Это уже второй за неделю новый мобильный пункт, развёрнутый в торговых точках Нижнего Тагила. Так, в конце прошлой недели прививочный кабинет заработал в Центральном торговом комплексе на Газетной, 97а.

Как сообщает пресс-служба мэрии, пункт в ТЦ «Мегамарт» будет работать только в будни с 16.00 до 19:00. Для вакцинации с собой необходимо взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

В здании Центрального торгового комплекса можно привиться в будни с 11:00 до 19:00, в выходные с 09:00 до 18:00. А в ТЦ «Квадрат» — в будни с 16:00 до 19:00, в выходные с 12:00 до 17:00.

Самый первый мобильный пункт вакцинации открылся в ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе, 31б весной этого года. Привиться там можно в будни с 16:00 до 20:00, в выходные с 10:00 до 20:00. Также поставить прививку можно во всех городских поликлиниках.

Ранее сообщалось, что новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса откроется в ноябре в Нижнетагильском цирке. Как отмечается на официальном сайте Росгосцирка, всем привившимся цирк подарит билеты на представление.