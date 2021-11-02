В цирке Нижнего Тагила откроют пункт вакцинации от COVID-19, где всем привитым будут дарить билеты на представления 

Новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса откроется в Нижнетагильском цирке в ноябре. Как отмечается на официальном сайте Росгосцирка, подобные пункты работают в цирках Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Омска, Курска, Саратова, Владивостока, Кисловодска, Магнитогорска, Рязани и Ярославля. Всем привившимся цирк дарит билеты на представление.

Работу кабинета в цирке организует Демидовская ГБ. Точная дата открытия станет известна после 7 ноября, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Отметим, что накануне дополнительный мобильный пункт вакцинации открылся в ТЦ «Квадрат». В первый же день работы пункта здесь привились 140 тагильчан. Огромная очередь выстроилась ещё до открытия в 16:00. В «Квадрате» поставить прививку от ковида можно 2 и 3 ноября с 16:00 до 19:00 и 4, 5, 6, 7 ноября с 12:00 до 17:00.

Ещё один пункт вакцинации работает в ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе, 31б. 2 и 3 ноября здесь можно привиться с 16:00 до 20:00 и 4, 5, 6, 7 ноября с 10:00 до 20:00.

Также поставить прививку от опасного заболевания можно во всех городских поликлиниках. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.