Пострадавшим при стрельбе в колледже Благовещенска выплатили 2,5 млн рублей

Правительство Амурской области выплатило из резервного фонда 2,5 млн рублей семьям погибшего и пострадавших в результате стрельбы, устроенной одним из студентов в колледже Благовещенска, со ссылкой на пресс-службу губернатора региона пишет ТАСС.

Напомним, стрельба в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошла утром 14 ноября. 19-летний студент четвертого курса Даниил Засорин пронёс в здание охотничье ружьё и открыл огонь по учащимся. В результате один студент погиб, ещё трое получили ранения. Сам нападавший также погиб.

В рамках уголовного дела, возбуждённого после стрельбы в колледже, арестованы охранник, дежуривший в день происшествия, и глава ЧОП. По данным следствия, у охранника не было необходимых разрешений на такую работу, но глава ЧОП допустил его к ней. Директор колледжа уволен.