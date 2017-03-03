После жалобы Жириновского прокуратура нашла нарушения на сентябрьских выборах в Госдуму в Нижнем Тагиле

Выборы депутатов Госдумы в Свердловской области в сентябре 2016 года проводились с нарушениями. К такому выводу пришла региональная прокуратура по итогам проверки, организованной по обращению лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Сотрудникам ведомства удалось выявить десять случаев нарушений при оформлении протоколов подсчёта голосов в Нижнем Тагиле, Тавде, Ирбите, Ачите, Карпинске, Краснотурьинске и Полевском.

«Действительно, было выявлено, что ряд наблюдателей от политической партии получили от членов избирательных комиссий, указанных в представлении, копии протоколов об итогах голосования, которые были оформлены с нарушением порядка их заверения», – рассказали АН «Между строк» в пресс-службе свердловской избирательной комиссии.

В избиркоме отметили, что по результатам прокурорской проверки четырёх членов УИК привлекли к административной ответственности и лишили должностей.

«Как следовало из объяснений, полученных от членов участковых избирательных комиссий, основными причинами ненадлежащего заверения копий протоколов стали невнимательность, спешка, усталость членов комиссий», – добавили в избиркоме.

Напомним, «Единая Россия» обеспечила себе конституционное большинство в Госдуме седьмого созыва.

Сразу после выборов СМИ, а также исследователь Сергей Шпилькин обращали внимание на многочисленные математические аномалии в результатах голосования, указывающие на фальсификацию результатов. В ЦИК, несмотря на многочисленные сообщения о нарушениях, заявили, что выборы прошли честно, а в критике усмотрели «масштабную информационную кампанию по дискредитации выборов». В начале января американские учёные заявили, что выборы в Госдуму РФ стали самыми сфальсифицированными за последние 16 лет.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ikso.org