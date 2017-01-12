Американские учёные назвали выборы в Госдуму РФ самыми сфальсифицированными за последние 16 лет

Фальсификации на выборах в Госдуму РФ 18 сентября 2016 года были самыми масштабными с 2000 года. К таким выводам пришли исследователи из Мичиганского университета Кирилл Калинин и Уолтер Мебэйн после проведения математического анализа результатов выборов, пишет «Медуза» со ссылкой на The Washington Post. В опубликованном в январе исследовании «Худшие в истории выборы в России» Калинин и Мебэйн пишут о двух миллионах лишних голосов для «Единой России».

Учёные также пришли к выводу, что российские фальсификаторы следят за научными исследованиями о подтасовках на выборах, так как два показателя, по которым обычно судят о честности выборов, оказались в России слишком идеальными.

«Похоже, русские говорят ребятам вроде нас, что они здорово умеют фальсифицировать данные о выборах», – отмечают учёные, уточняя, что все показатели сделать идеальными всё равно не получится.

Напомним, по предварительным данным Центризбиркома, «Единая Россия» обеспечила себе конституционное большинство в Госдуме седьмого созыва. После обработки 91,8% протоколов единороссы набрали 54,16%. По партийным спискам в Госдуму проходят четыре парламентские партии. КПРФ занимает второе место с 13,5%, ЛДПР – третье с 13,26% голосов, «Справедливая Россия» – четвёртое с 6,18%. Ещё две партии – «Родина» и «Гражданская платформа» – прошли в парламент по одномандатным округам.

Сразу после выборов СМИ, а также исследователь Сергей Шпилькин обращали внимание на многочисленные математические аномалии в результатах голосования, указывающие на фальсификацию результатов. В ЦИК, несмотря на многочисленные сообщения о нарушениях, заявили, что выборы прошли честно, а в критике усмотрели «масштабную информационную кампанию по дискредитации выборов».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости