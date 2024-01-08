После высказывания подполковника Тараса Булгакова под новостью про избитую 11-летнюю девочку полиция Нижнего Тагила проведёт служебную проверку 

Полиция Нижнего Тагила проводит служебную проверку после того, как замначальника отдела полиции № 19 Тарас Булгаков оставил комментарий к новости про избитую двумя выходцами из семьи азербайджанцев 11-летнюю девочку.

Напомним, под постом в паблике во «ВКонтакте» «Инцидент Нижни Тагил» разгорелся скандал из-за комментария замначальника отдела полиции № 19, на территории которого и случилось нападение.

«Раздули из ничего чего», — написал полковник Тарас Булгаков со своей личной страницы во «ВКонтакте».

Тагильчанам не понравилось высказывание полковника. Они тут же ответили ему гневными комментариями. После такой реакции полицейский удалил свой пост.

«Руководством МУ МВД России "Нижнетагильское" по факту несанкционированного комментария одного из сотрудников вверенного подразделения в социальных сетях назначена служебная проверка. Проведение проверочных мероприятий поручено подразделению по работе с личным составом. По их результатам действиям должностного лица будет дана соответствующая оценка в рамках требований, регламентирующих деятельность органов внутренних дел», — сообщил АН «Между строк» полковник Валерий Горелых.

Напомним, инцидент произошёл 29 декабря 2023 года и получил широкий общественный резонанс. По предварительной информации, двое учеников школы № 56, избили двоих одноклассников — мальчика и девочку. Последней был причинён тяжкий вред здоровью.

Вслед за СК свои проверки организовали в полиции Нижнего Тагила и прокуратуре Тагилстроевского района города. Комментируя ситуацию, руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых ранее заявил, что оба школьника, причастных к избиению девочки, поставлены на учёт в местной службе ПДН, и подчеркнул, что к инциденту могут быть причастны ещё 12 учеников школы № 56. После разбирательства сотрудники полицию планируют выйти с предложением поместить двух братьев в центр временного содержания несовершеннолетних нарушителей, отметил Горелых.

Ранее сообщалось, что охранник образовательного учреждения, ставший очевидцем избиения, не стал вмешиваться в конфликт. Более того, в происшествии замешана мама братьев-пятиклассников. По словам источника АН «Между строк», она ударила 11-летнюю девочку по щеке и не препятствовала дальнейшей расправе над ребёнком, которую учинили её дети. Отметим, девочка была госпитализирована с места драки уже без сознания. В больнице у пострадавшей диагностировали тупую травму живота и закрытую черепно-мозговую травму.

По версии, озвученной источником Tagilcity.ru, ещё 28 декабря между одним из братьев и его одноклассником произошла ссора из-за аккаунта в онлайн-игре.

Помимо представителей силовых ведомств, инцидент уже прокомментировали журналист ВГТРК Андрей Медведев, актриса театра и кино Яна Поплавская и российский музыкант Миша Маваши. Все сошлись на том, что ситуация требует детального разбирательства и общественной огласки, которой тщательно пытаются избежать представители управления образования Нижнего Тагила и администрации города.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств избиения пятиклассницы в Нижнем Тагиле. Помимо ранее возбуждённого уголовного дела по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), в ведомстве организовали проверку по ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которой будет дана оценка действиям должностных лиц системы органов образования, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и иных органов профилактики. Об этом накануне сообщил официальный Telegram-канал ведомства.