После скандала с подкупом редактора «Кто хочет стать миллионером?» Друзь уедет в США

Магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, которого отстранили от участия в съёмках из-за скандала о подкупе, планирует уехать в Калифорнию, пишет «Московский комсомолец».

В ближайшее время Друзь проведёт в США презентацию своей детской книги. Организаторы мероприятия заявили, что скандал никак не повлиял на их планы, и добавили, что вход на презентацию будет стоить от $5, а сами книги Друзя можно приобрести за $20.

Также магистр «Что? Где? Когда?» планирует провести в Калифорнии мастер-класс о четырёх «краеугольных ценностях и установках», которые определяют систему воспитания детей в семье.

Напомним, 12 февраля главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер рассказал, что Друзь позвонил ему в ноябре 2018 года за несколько дней до съёмок передачи и предложил треть выигрыша в 3 млн рублей в случае победы. В обмен он попросил заранее сообщить вопросы и правильные ответы на них.

13 февраля Друзь прокомментировал обвинения. По его словам, он действительно обсуждал с главредом шоу предстоящие съёмки, однако именно Бер предложил ему «сделку с вопросами за деньги», которые знаток должен был заплатить после получения выигрыша. Магистр «восхитился этой наглости» и решил узнать, насколько далеко Бер может зайти. Сам Бер назвал ответ магистра игры ЧГК детским лепетом.

После скандала Первый канал объявил об отстранении Друзя и Бера от участия в телепередачах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» на неопределённый срок.