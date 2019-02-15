Александра Друзя и Илью Бера отстранили от участия в «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?»

Телеменеджер Илья Бер и знаток Александр Друзь отстранены от участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?» из-за взаимных обвинений в нечестной игре, пишет «Медуза».

На Первом канале отметили, что такое решение приняли создатели обеих программ.

«На Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков», — сказано в сообщении Первого канала.

Гендиректор «Игра-ТВ» Наталия Стеценко отметила, что Друзь, играющий в «Что? Где? Когда?» с 1981 года, «никогда не был замечен ни в чём подобном», однако в результате конфликта «тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба».

Гендиректор компании «Красный Квадрат» Илья Кривицкий заявил, что Бер «был не вправе устраивать "следственные эксперименты" — какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался — в федеральном телеэфире».

«Исход игры с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет», — сказал он.

Илья Бер заявил «Интерфаксу», что считает решение руководства справедливым.

Напомним, 12 февраля Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа, выложил записи их переговоров о сделке и потребовал от комиссии по этике и правления Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» дисквалифицировать Друзя. По словам главного редактора, Друзь предложил ему 800 тысяч рублей из призовых за правильные ответы в случае выигрыша в программе. На Первом канале заявили, что начали проверку после заявления Бера.