После инцидента в самолёте «Аэрофлота» в Совфеде предложили конфисковывать имущество у авиадебоширов

Сенатор Франц Клинцевич предложил для прекращения случаев авиадебоширства ввести конфискацию у нарушителей всего имущества, пишет РИА Новости. Заявление сенатора прозвучало после инцидента с самолётом «Аэрофлота», следовавшим рейсом Сургут — Москва, который пьяный пассажир требовал направить в Афганистан.

«Единственный способ не допустить таких случаев в будущем — заставить таких хулиганов отвечать всем своим имуществом за сорванный рейс, за проблемы, причинённые другим пассажирам», — отметил Клинцевич.

Политик добавил, что для покрытия всех убытков можно продать «квартиру, машину, всё, что у него есть». Инцидент с угоном самолёта Сургут — Москва Клинцевич назвал «пьяной выходкой» и напомнил, что за подобное поведение в РФ предусмотрено и уголовное наказание.

Напомним, накануне пассажир рейса Сургут — Москва потребовал развернуть самолёт в сторону Афганистана. Экипаж решил экстренно совершить посадку в Ханты-Мансийске, где силовики взяли самолёт штурмом и задержали захватчика. Позже СК России опубликовал видео допроса угонщика самолёта.