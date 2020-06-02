«Пошли на уступки». Родителям ребёнка, который ходил в заражённый коронавирусом детсад, выдали больничный в обход регламента

Супругам Рыбиным, дети которых посещали дежурную группу, где у медработника и одного из воспитанников был обнаружен коронавирус, выдали больничные листы. Об этом сегодня АН «Между строк» сообщил глава семейства.

Напомним, Даниил Рыбин пожаловался сразу в несколько инстанций на то, что ему отказываются выдавать лист нетрудоспособности, несмотря на то, что он мог быть потенциальным носителем инфекции.

«Получил наконец-то больничный с 22 мая по 4 июня во взрослой поликлинике, — говорит Даниил. — Сказали, что вообще не должны были давать больничный, так как я получаюсь контакт второго уровня, но поскольку меня дезинформировали в детском саду и сказали сидеть дома, то нам пошли на уступку и дали мне больничный как контакту первого уровня. Сам в шоке, возможно, подействовала заметка на вашем сайте».

Отметим, что ранее супруге Даниила также выдали больничный лист по уходу за ребёнком.

23 мая стало известно, что у медицинского работника детского сада № 198 «Катюша» (входит в объединение «Детство»), расположенного на улице Зари, обнаружен коронавирус. После этого дошкольное учреждение было закрыто на карантин, а у детей взяты анализы на COVID-19. Позже стало известно, что один из воспитанников также заразился коронавирусом.