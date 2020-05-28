В Нижнем Тагиле родители ребёнка, который ходил в заражённый коронавирусом детсад, пожаловались Путину, Куйвашеву и Пинаеву на неразбериху с больничными листами

Житель Нижнего Тагила Даниил Рыбин уже неделю пытается разобраться в ситуации, в которую попала его семья. В четверг, 21 мая, он пришёл забирать сына и дочь из дежурной группы в детском саду № 198, где у медработника и одного из воспитанников был обнаружен коронавирус.

«Нам сказали, что у сотрудника обнаружили COVID-19, поэтому все мы должны сидеть дома и никуда не выходить, даже в магазин, — рассказал АН “Между строк” мужчина. — В пятницу в районе обеда позвонили из детской поликлиники, спросили про состояние одного из детей, часа через два позвонили и узнали про второго. При этом про больничные листы они ничего не знают, сказали ждать. До 17 часов нам никто так и не позвонил, поэтому звонить начал я. Сначала позвонил на горячую линию по коронавирусу, там предложили позвонить в Роспотребнадзор, но так как время было уже позднее, то сказали звонить лучше в понедельник и предложили набрать 112. Позвонил в 112, там спросили, кто был в контакте, сказал, что дети, на что мне ответили, чтобы ожидали звонка из поликлиники либо самим звонить в Роспотребнадзор».

В субботу мучения семьи Рыбиных продолжились. Сначала им позвонили из детской поликлиники, чтобы спросить о состоянии здоровья детей. Узнав, что у малышей повышенная температура, предупредили о скором визите бригады медиков.

«Ближе к 16 часам приехала бригада в костюмах спецзащиты, к этому времени температуры у детей уже не было, но врачи заметили у сына покрасневшее горло и заявили, что нужно всем ехать в инфекционную больницу на экспресс-тест либо писать отказ. Мы согласились. Врачи вызвали специальную скорую. Мы начали собираться, врачи ушли в машину, на которой приехали. Пока мы одевали детей, одному из врачей позвонили и сказали, что в инфекционку нас не примут, поскольку у нас нет температуры и явно положительного теста на коронавирус, и отменили вызов скорой. Нам сказали, что мы никуда не едем и продолжаем находиться на самоизоляции».

Мужчина отмечает, что, по его сведениям, родителям детей, ходивших в этот же детсад, но в соседнюю группу, медики сами предложили оформить больничные листы.

«В понедельник около 11 утра нам вновь позвонили из поликлиники и спросили про состояние детей, — продолжает рассказ Даниил. — Мы ответили, что всё хорошо, температуры нет. Примерно в 13 часов звонок в дверь. Заходит бригада врачей за повторным анализом у детей. Ну хорошо, взяли анализ и уехали, сказали, что приедут ещё раз ближе к концу недели ещё за одним анализом. По больничному листу так никто и не звонил. Начал звонить я. Дозвонился до детской поликлиники, сказали, что не в курсе, удивились, что до сих пор не позвонили, взяли данные детей, мой номер телефона, сказали, что перезвонят. Прошло ещё 1,5 часа, никто не звонит, решил набрать сам. Там опять удивились тому, что нам так никто и не перезвонил, но объяснили, что детская поликлиника даёт больничный на одного из родителей, второму родителю необходимо позвонить во взрослую поликлинику и спрашивать больничный там. Звоню во взрослую, объясняю ситуацию, мне дают телефон заведующей. Звоню ей, объясняю всё, она проверяет списки и говорит, что на меня нет постановления. Спрашиваю, что делать, отвечает: “Звоните в Роспотребнадзор”. Звоню в Роспотребнадзор, там подтверждают, что по мне нет информации, оставляю свои данные. Девушка, с которой я разговаривал, их записала и пояснила, что завтра вся информация будет в поликлинике. Постановление они сделают».

Но и на этом борьба Даниила с бюрократической машиной не закончилась.

«Во вторник с утра звонят из поликлиники и спрашивают про дочь, в больнице она или нет. Говорю, что нет, дома. Уточняют, сколько взрослых дома. Отвечаю, что двое, — вспоминает глава семейства. — Сказали, ожидайте, сегодня придут и сделают анализы у взрослых. Хорошо, ждём. Приезжают, берут анализы, говорят, что по результатам и больничным листам нам перезвонят. А ещё сказали, что у дочери подозрение на коронавирус, несмотря на то, что она хорошо себя чувствует и врачи из детской поликлиники сказали, что тесты отрицательные. Вечером позвонили из детской поликлиники, взяли данные жены для больничного».

На следующий день мужчина сам начал обзванивать все инстанции, чтобы узнать о больничном листе для него.

«Я работаю в одной из частных компаний директором, но есть начальство выше, — объясняет свою настойчивость мужчина. — Они в курсе моей ситуации и относятся с пониманием. Рабочие вопросы стараюсь решать по телефону, но больничный мне всё равно нужен. В среду вновь звоню во взрослую поликлинику, там сказали, что информации по мне так и нет. Позвонил заведующей детской поликлиникой, она сказала, что зря мы вообще вдвоём сидим дома, можно было детей отдать бабушкам и отправиться на работу, большинство так и сделало. Звоню в Роспотребнадзор, направили к некоему Никите Павловичу, сказали, что он занимается вопросами постановлений. Он выслушал всю предысторию и был крайне удивлён тому, зачем к нам приехали брать анализы без постановления, сказал, что поговорит с руководством, всё узнает и постарается решить по больничному, повторно записывает мои данные, поскольку ему никто ничего не передавал».

При этом сотрудник Роспотребнадзора советовал Рыбиным соблюдать режим самоизоляции.

«Сегодня, 28 мая, в четверг, звоню этому Никите Павловичу снова. Он подтверждает, что больничный будет только на одного родителя, второй может идти на работу, даже не дожидаясь результатов анализов. Я ему отвечаю, что мне на работе поставят прогулы за те дни, которые я сидел дома, поскольку у меня нет ни справок, ни больничного. Он пообещал ещё раз всё уточнить, и вот буквально несколько минут назад позвонила медсестра, которая брала анализы. Сказала, что нам с супругой больничный вообще не положен и можно обоим идти на работу. При этом наш результат на коронавирус ещё не известен. А если он вдруг положительный, а я на работе всех перезаражаю, что делать?» — возмущается Даниил.

Мужчина написал свою историю в электронные приёмные президента России, губернатора Свердловской области и мэра Нижнего Тагила с просьбой разобраться в ситуации и наладить взаимосвязь между ведомствами и подразделениями.