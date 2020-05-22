В Нижнем Тагиле у медработника детсада обнаружен коронавирус

У медицинского работника детского сада № 198 «Катюша», расположенного на улице Зари, обнаружен коронавирус. Об этом АН «Между строк» сообщил один из родителей ребёнка, который посещал дежурную группу данного дошкольного учреждения. По словам родителя, им сообщили о том, что детсад закрывается на карантин, уже по факту. В областном оперативном штабе АН «Между строк» данную информацию обещали прокомментировать позже. Начальник управления образования тагильской мэрии Татьяна Удинцева сообщила TagilCity.ru, что им пришло соответствующее предписание от Роспотребнадзора, у детей взяты первичные анализы, которые будут проведены повторно через 10 дней. В паблике «Инцидент Нижний Тагил» пользователи соцсетей сообщают, что на карантин также был закрыт детсад № 32 на Ленинградском проспекте. Соответствующий запрос мы также направили в оперштаб.