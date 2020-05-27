В Нижнем Тагиле коронавирусом заразился ребёнок, посещавший дежурную группу детсада

Воспитанник одного из детских садов МАДОУ «Детство» заразился коронавирусом. Об этом АН «Между строк» рассказали в региональном оперативном штабе.

Напомним, 23 мая стало известно, что у медицинского работника детского сада № 198 «Катюша» (входит в объединение «Детство»), расположенного на улице Зари, обнаружен коронавирус. После этого дошкольное учреждение было закрыто на карантин, а у детей взяты анализы на COVID-19.

«Проведено тестирование всех сотрудников и воспитанников — всего 116 человек. По его результатам зафиксирован один случай заболевания у воспитанника. Остальные тесты отрицательные. Все меры по дальнейшему недопущению распространения инфекции приняты в полном объёме», — пояснили в оперштабе.

Напомним, за минувшие сутки в Нижнем Тагиле выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом. За всё время COVID-19 подтверждён у 126 тагильчан.