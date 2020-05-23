В оперштабе рассказали причины закрытия на карантин двух детских садов в Нижнем Тагиле

Накануне стало известно, что у медицинского работника детского сада № 198 «Катюша», расположенного на улице Зари, обнаружен коронавирус. Дошкольное учреждение после этого было закрыто на карантин, а у детей взяты анализы на COVID-19. Как рассказали АН «Между строк» в региональном оперативном штабе, также был закрыт ещё один детский садик, где работала данный медик.

«Роспотребнадзором введены карантинные меры в двух структурных подразделениях детского сада “Детство” в связи с лабораторным подтверждением COVID-19 у медработника детской городской больницы Нижнего Тагила, посещавшего дежурные группы в рамках выполнения своих служебных обязанностей. Работа обоих подразделений приостановлена, выполнена заключительная дезинфекция помещений с проведением лабораторного контроля. Установлен круг контактов, проведено постконтактное тестирование сотрудников и воспитанников — всего 116 человек. На этот момент данных об обнаружении коронавируса по результатам обследования нет. Усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемического режима, будет проведено внеплановое обучение персонала дежурных групп и информирование родителей по вопросам профилактики и противоэпидемических мероприятий при гриппе, ОРВИ, пневмонии, коронавирусной инфекции. Помещения дежурных групп обеспечены достаточным количеством бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха», — заявили в оперштабе.

Отметим, что с 21 мая в Нижнем Тагиле поэтапно открываются дополнительные дежурные группы в детских садах. Родители и педагоги должны соблюдать все необходимые требования Роспотребнадзора: ежеутренние измерения температуры, проверка на наличие признаков ОРВИ, а также регулярная обработка помещений дезинфицирующими средствами. По состоянию на 20 мая в Нижнем Тагиле было открыто 58 групп в 18 детских садах, их посещали 626 дошкольников. В мэрии сообщают, что в ближайшее время дежурные группы появятся в каждом садике. Добавится 270 групп, в каждой из которых должно находиться не более 12 человек. Напомним, лишь недавно детей, которые посещают дежурные группы, стали выпускать гулять на улицу.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».