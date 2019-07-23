Помощнику полпреда в УрФО Воробьёву предъявили обвинение в госизмене

Следствие предъявило официальное обвинение в госизмене помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьёву, пишет «Интерфакс».

«Прошу приобщить к материалам дела постановление следователя о привлечении Воробьёва в качестве обвиняемого, а также его допрос в качестве обвиняемого», — заявил следователь в Мосгорсуде.

В настоящее время судебное разбирательство проходит в закрытом режиме, так как, по словам прокурора, в заседании будут озвучены сведения, составляющие гостайну.

Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал Воробьева, имеющего доступ к гостайне. Его обвиняют в госизмене (статья 275 УК РФ). Защита обжаловала решение об аресте и просит Мосгорсуд отпустить обвиняемого из СИЗО. Фабула уголовного дела пока неизвестна.

Источник ранее сообщил, что Воробьёв в аппарате полпреда больше не работает. Заместитель полпреда Борис Кириллов заявил, что кадровое решение о Воробьёве будет принято на оперативном совещании 8 июля, но после этого информации о каких-либо решениях не озвучивалось. Позднее данные о Воробьёве были удалены с сайта полпредства, он больше не значится в списке помощников. На должность помощника полпреда президента в УрФО Воробьёв был назначен в июле 2018 года.